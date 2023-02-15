35歲台灣女星郭采潔，出道時外型清新氣質，加上甜美嗓音，深受許多粉絲喜愛，近年在大陸發展演藝事業，先前更以陸綜《乘風破浪》再掀話題，人氣相當火紅。最近行程滿檔的她終於回台灣，並於社群平台上曬出一系列照片，只見她與一名神秘男子逛信義區，照片曝光後，發現原來是她的父親。

郭采潔近日回到台灣，在情人節當天上傳一系列與親朋好友出遊照片，其中可見她和父親一起逛信義區，彼此搭著肩膀，雖然戴著口罩不見表情，仍能感受到滿滿笑意。她也配文寫下：「情人無恙。」看得出她度過一個開心的假期，雀躍心情溢於言表。

郭采潔與父親一起合照，感情十分深厚。(圖/郭采潔 IG)

貼文曝光後，許多粉絲看了也紛紛留言直呼：「歡迎回家！」、「興奮到模糊」、「願平平安安健健康康！愛的人都順順利利」、「郭爸上輩子的情人」、「歡迎回來～～希望可以開小小的演唱會」、「好想念郭采潔出現在台灣的節目」

回顧郭采潔過去情史，她曾與楊祐寧交往3年多，2015年爆出分手，當時她面對媒體雖不願多說，但一度哽咽，直說：「很抱歉讓大家擔心」，一個月之後問分手主因，她表示兩人仍是朋友，但「有種錯過的感覺」。

其後，2021年時郭采潔被傳出和音樂人伊德爾交往3年，沒多久男方就爆出涉毒、性騷擾等黑歷史，郭采潔一改過往小女人個性，和伊德爾劃清界線提分手，結束了才曝光5個多月的短命戀情。粉絲得知此事為她遺憾，並祝福她能夠遇到更合適的人。