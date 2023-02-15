中部一名20歲的蘇姓男子，去年透過線上遊戲結識未成年的國中少女A，明知A女未成年，仍3度與A女發生性行為，慘被A女父親控告。法院審結，考量蘇男認罪，未能與A女和解等情狀，依對14歲以上未滿16歲女子性交共3罪，應執行有期徒刑8月。可上訴。

判決書指出，蘇姓男子2022年8月間透過線上遊戲結識13歲未成年A女，便於同月間把A女約到家中，在未違反A女的意願下3度發生性行為，但隨即被A女父親發現，A女父親氣得前往警局報案擒狼。

檢察官偵辦時，考量蘇男稱自己知情A女未成年，但A女沒有詳細交代年齡，僅稱自己與他相差6歲，他才猜測A女的年齡介於12至15歲之間，並不知情實際上A女年僅13歲，故僅以涉犯對14歲以上未滿16歲之女子性交罪將其起訴。

法院審理時，法官審酌，蘇男透過線上遊戲結識A女，明知A女為未滿16歲的未成年人，仍未能克制自身情慾衝動，貿然與A女發生性交行為，對未具有成熟性自主能力的A女人格發展造成不良影響，再兼衡蘇男坦承犯行，未能與A女及其父親達成和解等一切情狀，依對14歲以上未滿16歲之女子性交等3罪，應執行有期徒刑8月，可上訴。