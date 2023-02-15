南投縣第二選區立委補選3月4日投票，國民黨上午批評，民進黨立委候選人蔡培慧過去擔任立委期間以民進黨黨意為先，不僅阻擋地方採購新冠疫苗，還違背過去理念支持含萊克多巴胺美豬進口，一路消費、抹黑南投，至今沒有道歉。

國民黨發言人林家興表示，蔡培慧在擔任立委任內，爭取水保經費做不符合環保的整治；國民黨立委候選人林明溱擔任南投縣長時發函行政院，爭取購買BNT疫苗，蔡培慧卻造謠說是要買中國大陸疫苗，之後BNT進來，蔡也沒有道歉。

林家興說，林明溱從1994年擔任集集鎮長起服務南投超過30年，推動諸多重大交通建設，遠勝沾醬油的蔡培慧；民進黨以空降、抹黑方式汙衊真正為南投努力的人，但一個是在地30年繁榮南投，一個是空降沒幾年持續消費、抹黑南投。

國民黨副發言人陳暉則表示，2012年蔡培慧擔任台灣農業陣線發言人時，對馬政府開放含萊克多巴胺的美牛進口多所批評；2016年擔任立委時，還說零檢出絕對不是困難的問題，堅決反對含有萊克多巴胺的美豬或美牛進口。

陳暉質疑，2021民進黨政府開放萊豬進口，至今卻看不到蔡培慧有任何表示，甚至還否定反萊豬等4項公投，證明從政、當官之後心中只有黨意。

國民黨籍南投縣議員林儒暘指出，蔡培慧擔任不分區立委是為了選南投第一選區立委，選輸升任行政院中部辦公室執行長為了選南投縣長，選輸之後現在竟然換要選南投第二選區立委。

林儒暘說，南投給過民進黨機會，但民進黨卻是一而再派「選舉南投人，選後不見人」蔡培慧參戰，沒有尊重南投在地人，縣長選舉到立委選舉期間，也一直對林明溱提出各種抹黑、影射、造謠攻擊。

林儒暘表示，林明溱曾在省政府工作，之後擔任集集鎮長、立委、縣長，將集集鎮打造成知名觀光小鎮，還為南投縣爭取、推動諸如交流道等大小型交通、觀光建設，一輩子都待在南投，縣長8年還為南投減債79億元，很不容易。