家樂福對今年提出財測，主要三大指標：息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)、經常性營業利益、淨自由現金流，都將實現進一步成長。

董事長兼執行長Alexandre Bompard對分析師說，在高通膨背景下，預計在今年上半，手頭現金吃緊的購物者仍將持續低迷。

但是該集團相信，透過自有品牌產品的推出、促銷計畫、加速擴張折扣商店，以及節省成本，將讓公司處於有利地位。

「我們滿懷信心地展望未來」，執行長也重申，到2026年將創造17億歐元的自由現金流。

良好的業績和強勁的現金流，讓家樂福可以對投資人增加8%的股息派發，來到每股0.56歐元。此外集團還推出8億歐元的股票回購計畫；家樂福曾在2022年宣布回購7.5億歐元股票。

家樂福宣布2022年經常性營業利益成長4.6%，來23.77億歐元，略高於分析師預估的23.4億歐元。

此一業績反映出10億歐元的成本削減，以及全年銷售成長8.5%，為908.1億歐元；並且所有主要國家的市占率都有所提升。

在最核心的法國市場，集團大賣場的低成本產品，吸引了應付高通膨的買家，營業利益增加10.2%，來到8.34億歐元。

家樂福的第二大市場巴西，營業利益成長9%；但是由於整合Grupo BIG以及加速商店轉換的費用，營益率降低了1.11百分點。

去年11月，家樂福曾誓言要加快電商擴張腳步，開設更多折扣商店，削減成本，作為執行長翻轉計畫的一部分。

家樂福目前的股價，仍比2017年7月Bompard接手執行長時的水準低了26%。