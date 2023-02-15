雲林縣二崙鄉四番地生態水岸園區改善工程，打造生態教育基地。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣二崙鄉四番地生態水岸園區是由濁水溪河床砂土累積而成的沙崙丘陵，原為濁水溪南岸保安林帶，雲林縣政府以「守護生態、環境教育、永續經營」為核心理念，籌措5170萬元經費辦理生態水岸園區水環境改善工程，15日舉行開工典禮，將打造園區成為濁水溪南岸重要的生態教育基地。

四番地生態水岸園區水環境改善範圍，原為國有財產署未登錄土地，經縣府多方努力協調，日前完成土地撥用，並透過水利署水環境改善計畫，進行規畫設計及完成工程發包，15日由雲林縣長張麗善、縣水利處長許宏博、二崙鄉長鍾東榮等人主持開工典禮，並向民眾報告工作目標及工程效益，期許施工單位如質如期完工。

張麗善表示，水利處針對園區周圍規畫完善的生態觀察步道與安全的解說教育環境，除可解決園區長期缺乏管理的隱患，並創造1條與二崙自然生態步道連接的休閒遊憩動線，希望本案能讓周邊居民、遊客有更舒適的生活環境與休息空間，讓園區成為濁水溪南岸重要的生態教育基地。

許宏博說，本案總預算經費約5170萬元，由水利署補助及縣府自籌，主要施作項目為園區東側環湖步道建置，以及西側溼地公園整理，環湖步道全長約650公尺，寬2至3公尺，全線設護欄及圍籬，步道周邊林帶進行清疏整理，並保留已成蔭的生態林木。

許宏博提到，生態水岸園區內規畫設置太陽能供電的抽水淨化設施，可作為水質生態淨化教育解說場域，藉由多元營造與多功設施，讓園區成為具有環境共融特色的休閒遊憩空間，打造二崙地區特色景點。