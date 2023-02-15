透過利用Adobe Acrobat PDF引擎來支援Edge內建的PDF閱讀器，兩家公司合作提高用戶使用Microsoft Edge時的PDF體驗與價值。用戶將獲得獨一無二的PDF使用體驗，包括提高擬真度以確保更精準的色彩和圖形、增強的效能、更高PDF處理的安全性，以及在使用上的無障礙程度，如文字選擇和朗讀等功能優化。上述功能都將繼續免費提供使用。

若用戶希望使用更進階的數位文件功能，如編輯文字和影像、將PDF轉檔為其他文件格式或合併檔案等，可訂閱Acrobat服務以便隨時隨地使用，例如可透過瀏覽器擴充功能直接從Microsoft Edge使用服務。已訂閱Adobe Acrobat的 Microsoft Edge用戶可在 Edge中使用Acrobat擴充功能，無需支付額外費用。

因應各機構的托管需求，內建Adobe Acrobat PDF功能的Microsoft Edge PDF閱讀器將分階段整合納入，且最初也會為托管設備的管理選項，讓用戶可選擇加入與否。搭載舊引擎的Microsoft Edge PDF解決方案將於2024年3月終止支援。相關詳細資訊，請見常見問題。

此次推出的全新體驗是Adobe和Microsoft進行中的合作計劃一部分。雙方合作計畫是希望能為Microsoft用戶直接提供Adobe領先業界的PDF、電子簽名和文件自動化工具，藉此重塑數位工作和生活。目前Microsoft 365、Microsoft Teams和SharePoint等Microsoft解決方案已整合了完整的 Adobe PDF和電子簽名功能，此次Microsoft Edge的加入是雙方合作歷程中邁出的另一大步，可望為大眾的數位工作和生活帶來不斷提升的創新、效率和生產力。