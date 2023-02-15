新竹市前市長林智堅昨日晚間發出聲明，為學倫爭議紛擾向社會致歉，同時宣布決定向教育部撤回對台灣大學學位的訴願。對此，民進黨立委鍾佳濱表示，政治鬥爭下，學歷已經被扭曲了，林智堅選擇把問題終結，未來他還有他的生涯，論文爭議就留給學倫會。民進黨立委陳亭妃也表示，已經成為個案問題無法評論，怎麼會有道歉與不道歉問題。

鍾佳濱指出，學倫問題對於非學術界的一般大眾不容易理解，在政治鬥爭下，學歷已經被扭曲了，林智堅他選擇把這個問題終結，未來他還有他的生涯，論文爭議就留給學倫會，未來有更好的妥善方式，至於爭議是否因為他選擇道歉、撤回告訴能夠解決，未來學倫問題還有總總討論。

民進黨主席賴清德上任後，決定解決學倫問題，2024參選人必須簽切結書，對此，鍾佳濱表示，民進黨向來以高標準自我要求，學倫是目前社會上對於論文風波的一個判准，民進黨應該要求，政治人物參選前，受到社會公開嚴厲的檢視，民進黨會這麼要求，未來《選罷法》也要有配套，讓自我要求落實，否則自我要求的人受到檢視，反而是沒有自我要求的人毫無所悉，未來應該回歸《選罷法》徹底檢討修改。

至於林智堅指導教授陳明通則堅持林的論文沒有抄襲，對此，陳亭妃表示，指導教授和學生關係他們最清楚，師生所表達內容的堅持予以尊重。

外界則質疑，林智堅撤案是為了黨中央來執行，陳亭妃說，大家都太會想像，論文事件是他們彼此間的個案，由他們自己來說明比較清楚，不要擴大解釋，是否跟誰有關或跟哪些事有關，大家窮追猛打，但已經是個案階段，由他們自己說明比較重要。

至於選前蔡英文總統全黨挺林智堅，在野黨希望蔡英文也能出面道歉；陳亭妃認為，這案子已經是個案，3個人之間的關係真的不清楚、各說各話，大家有主張的立場，這就是現在無法評論的理由，怎麼會有道歉與不道歉，這個問題應該回歸他們個人表達，希望大家對於林智堅的論文案有問題應該問他個人，相信他會說明的更清楚。