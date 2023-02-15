睽違23年台灣燈會回歸台北開幕，上海市今年也出資參與台灣燈節，在東區商圈設置「儂好上海」花燈。據了解，陸委會剛批准上海市台辦副主任李驍東帶團來台北參訪「儂好上海」花燈。一行約5至6人，這也是繼2019年上海市派員來台參加「台北燈會」後，再度前來台北市進行兩市交流，新任市長蔣萬安是否會接待也備受關注。

據了解，此行為台北市政府邀請，而陸委會於近期批准通過，不過限制參訪團除了燈節，不得有任何其他會見行程，訪團約於20日傍晚離境。目前台北市政府仍未證實此消息。

回顧過去兩市交流，2019年上海市台辦主任李文輝受北市府邀請參觀台北燈會，由前市長柯文哲親自接待，事實上，上海市在2016 年首次參展後，每年都沒有缺席， 2019年上海燈區以「滬上樂迎春，豬歲喜盈門」為主題展出。

柯文哲曾表示，基於先前「雙城論壇」的合作備忘錄，上海方每年在台北燈會舉辦時會有燈區展出，上海市也可以根據此備忘錄申請來台北參訪。