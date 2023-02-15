2019年1月發生一起震驚社會的噴槍奪3歲女童命案，當時鄧姓女童遭到鄺姓父親利用噴槍灌口，導致女童爆肺慘死；鄺男依「故意對兒童傷害致死」罪遭重判10年定讞。但鄺男卻在2022年反咬女童母親，對鄧女提告詐欺，表示自己非鄧童生父；經DNA結果後確認，鄧童非鄺男女兒，但檢方偵查時發現，鄺男是主動向鄧女認親的，且不願驗DNA，多年來的費用也可視為愛屋及烏。因此高雄地檢署15日以不起訴處分鄧女。

2019年的1月20日，鄺男載著3歲鄧女到左營區一間加油站洗車時，女童在不久後出現狀況，鄺男趕緊載著女童到醫院搶救，搶救後仍宣告不治。

鄺男當時向警方供稱，女童獨自把玩噴槍，但他仍不以為意，直到發現女童臉色不對，才趕緊將女童送醫；但他也不知道發生什麼事。經醫院鑑定後，發現女童是因為噴槍內的高壓氧灌入體內，女童才會爆肺慘死。因此檢方依過失致死罪起訴鄺男。

一審時橋頭地方法院根據鄺男說詞，認為鄺男隨意將噴槍遺留在女童隨手可觸及的副駕駛座，也未注意女童使用，才會導致女童死亡，因此依過失致死罪判鄺男1年10月。

但是案情經上訴後竟出現逆轉，高雄高分院認為以女童年紀而言，手指最長5.3公分，噴槍最窄處也有5.5公分，無法單手將噴槍放進口腔內按壓，因此認為是鄺男由持噴槍狠心將高壓氣體灌入女童體內，因此高雄高分院改依傷害兒童致死罪判鄺男徒刑10年。

沒想到案情竟又出現案外案，鄺男在入獄前，到高雄地檢署按鈴控告鄧女詐欺，表示經DNA檢驗後，女童非他親生，也發現鄧女懷孕期間與他並無交集，因此向鄧女提告詐欺。

檢方偵查時，鄧女表示鄺男是在女童11月大時主動認親，但鄧女似乎知道真相，因此要求鄺男先去做DNA驗親，但鄺男不肯，因此鄺男也擔起撫養女童的義務，他也沒有要欺騙鄺男的意思。

鄺男則表示，他一直將女童當親骨肉看待，女童過世後他也相當自責，不過已經在鄧女和女童身上花費近百萬，使他心有不甘，因此想在入獄前替自己討一個公道，才會對鄧女提出詐欺告訴。

高雄地檢署偵查認為，雖然DNA結果確定鄺男與女童非親生，但鄺男在與女童相認後，2人又回到男女朋友關係，因此鄺男所付出的費用可認定為「愛屋及烏」的表現，因此判鄺男敗訴，鄧女以不起訴處分。