女星楊繡惠憑著直爽作風及幽默發言，深獲不少觀眾喜愛，向來有話直說的她，昨（14日）情人節突然發出黑底白字的文章，更直言：「我就一個人過」，言論一出立刻引發外界熱議，紛紛留言關切她的狀況。

昨天（14日）正逢情人節，社群網站充滿情侶們放閃的動態，讓所有單身男女顯得格外孤單，楊繡惠就無預警PO出黑底白字的貼文，接著寫下：「今天真的是我的生日，沒有人知道沒關係」，更不忘強調：「我就一個人過」，似乎透露著生日強碰情人節，導致沒有人幫她慶生，字句中透露著無奈及孤單心情。

楊繡惠此篇PO文一出，立刻湧入大批藝人和粉絲關心，包括吳淑敏、林利霏、炎亞綸、許富凱 、李佩甄，柳丁哥哥、朱海君、小嫻等人，紛紛留言祝賀她生日快樂，一排藍勾勾足以見得她在演藝圈的好人緣，不過有許多人好奇詢問「生日不是2月25日嗎」，經過網友解釋楊繡惠國曆生日是2月25日，換算成農曆是1月24日，而今年農曆生日恰巧和西洋情人節同一天，這才解開所有人心中疑惑。

楊繡惠先前捲入白冰冰節目音樂版權糾紛一事，更被指出疑似是幕後黑手，如今她加入胡瓜在同時段的《最強綜藝秀》，不免引發外界諸多聯想，甚至遭網友怒嗆：「搶別人的工作」，她也不願吞忍霸氣回嗆對方：「我現在只有不想工作？要叫我工作還要看我願不願意，我搶誰工作你說」，更強調：「無知的人無需解釋」，懶得搭理對方。