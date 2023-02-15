蘆洲南港子市地重劃區後續污水下水道建設及既有污水管線修繕工程範圍示意圖。（黃敬文翻攝）

新北市政府水利局辦理的「蘆洲南港子市地重劃區後續污水下水道建設及既有污水管線修繕工程」已在8日開工，施工範圍為新北市蘆洲南港子市地重劃區，分布於三民路以南、中正路以西、長榮路以東與光華路以北之區域，將耗資1.79億元整頓，預計2024年底完成污水下水道系統分支管網佈設、既有污水管線修繕工程及用戶接管1884戶。

蘆洲南港子市地重劃區自1996年4月開辦以來，已建置污水管網，但因管線密度不足及部分既有設施老舊，致用戶接管率不如預期；為提升用戶接管率，水利局將進行老舊管線修繕及增設污水管線提高密度，以利範圍內住戶進行污水納管。

完成接管後，社區大樓可免除使用建築物污水處理設施，不僅省下電費、機械維護、投藥消毒等處理成本，老舊公寓也不用再請人來抽化糞池，雨水及污水分道讓環境變得更乾淨，居住品質大幅提升。

水利局長宋德仁表示，本工程之用戶接管範圍為正義里、中原里、忠義里、光明里及中路里等5里，共1884戶將受惠污水接管服務，預計2024年底完工，經費1億7900萬元，預期提升本計畫區公共污水下水道普及率26.12％及新北市公共污水下水道普及率0.12％；截至2023年1月底，蘆洲區污水接管率為96.55％，本案完工後將提升蘆洲區接管率2.3％，全區接管率達98.85％。