在野黨團總召邱顯智（中）、副總召陳椒華（右）、黨團幹事長王婉諭（左）上午回應時事議題。（黃婉婷攝）

前新竹市長林智堅昨晚為論文寫作瑕疵道歉，並撤回相關訴願案，但其台大國發所指導教授陳明通力挺愛徒，堅稱此事是冤案。對此，在野黨團總召邱顯智15日直言，林智堅早在案發時就該道歉，而台大學倫會也已做出判斷，難道陳明通要繼續挑戰台大嗎？陳椒華也呼籲曾經下令全黨挺一人的蔡英文必須道歉。

林智堅抄襲風波持續多個月，日前民進黨官網先是撤下相關辯護文，接著林智堅在臉書文道歉，陳明通隨即表態力挺愛徒，稱他深知此舉勢將使林智堅含冤莫白，因此公開他以林智堅輔佐人身分參與教育部訴願案時，提供給教育部的資料，強調是余正煌參考了林的創作成果。

對此，邱顯智上午受訪表示，陳明通曾在立法院上會期黨團協商時強調，「林智堅的案子很確定是冤案」，當時他非常錯愕，假使對方認為此事是冤案，就必須清楚說明，況且抄襲與否台大學倫會已做判斷，難道陳明通要挑戰台大嗎？

邱顯智認為，林智堅早在案發時就該道歉，因為抄襲一事非常清楚，對方也無法交代相關引註來自哪裡，但余正煌說得出來，他認為公眾人物應該要為台灣社會做出良好示範，有錯就該道歉，論文寫作標準不容打折扣。

陳椒華也說，此事衝擊台灣在職專班的聲譽，主管機關教育部沒有做好規範和管考必須檢討，而在林智堅第一次被舉發時，蔡總統下令全黨挺一個人，如今林智堅道歉了，蔡英文也該跟著道歉。