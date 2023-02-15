北市一名陳姓男子的友人與某牙醫診所發生醫療糾紛，便代友人與診所進行調解，未料協調破局後陳男氣到多次站在診所門口，將自製寫有「庸醫大賺黑心錢，害人牙齒痛十年」的告示牌掛在胸口，大喊「歡迎光臨，爛醫生」，診所不堪受辱報警提告。法官依犯6個公然侮辱罪，判陳男應執行拘役50日，可易科罰金。

據判決書指出，陳男的友人先前長期在某牙醫診所接受診療，但友人不滿診療過程及結果，便將此事告知陳男，陳男便替友人出頭，代替友人與診所進行調解，未料調解破局，陳男竟於2021年7月至2022年5月間，以「庸醫」、「爛醫生」等語公然侮辱牙醫師，遭到診所報警提告。

陳男到案後否認犯行，辯稱因其友人接受醫師診療10年都診治不好，牙齦萎縮甚至無法進食，精神及肉體均承受很大痛苦，不得以才選擇抗議這條路，用「庸醫」、「爛醫生」指述對方並無不當，自己說的都是事實，用字非常精確。

法官勘驗現場監視器現場錄影檔案及翻拍照片，發現陳男曾在胸前懸掛寫有「庸醫大賺黑心錢，害人牙齒痛十年」之告示牌站立在診所大門前，並對進出診所之人口出「歡迎光臨，爛醫生」等語。

法官認為陳男以「庸醫」、「爛醫生」等語公然指謫牙醫師，依一般日常生活經驗，是指專業醫事技術人員在診療技術及醫德方面顯不如他人之意，足使牙醫師受極端難堪與窘迫，屬於侮辱性言詞無疑。

法官審酌陳男因不滿友人之醫療診治過程或結果，公然侮辱牙醫師，所為確有不當，依犯6個公然侮辱罪，判陳男應執行拘役50日，可易科罰金。