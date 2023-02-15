美國記憶體晶片大廠美光（Micron）開始全球大裁員，台灣員工也受到波及，有自稱是美光的員工透露，他在美光待了5年多，前幾天上班不到1小時就被約談，無預警被裁員，但資遣費超過6個月以上，比分紅還大包，「價錢會讓你滿意」。

原PO在Dcard上發文指出，他無預警被裁員，結束在美光5年3個月的日子，並透露上班不到一小時後，就被主管約談然後說明公司目前狀況；至於流程則是，交給人資後開始協議文件內容說明環節，雙方達成協議後簽名，繳交識別證、清理個人物品以及繳交所有公司用品，前後大約10分鐘的時間，最後警衛陪他到停車場，交出停車證離開公司，然後正式下班。

至於外界關注的資遣費，原PO透露比分紅多，有網友留言猜測資遣費大約50~60萬元，原PO則回應「沒這麼低，每人領得價碼不一樣，要看什麼職稱和年資」，並提到「資遣費都超過6個月以上，價錢會讓你滿意」。

不少美光員工留言表示，「我今天也被美光裁，騎車爆淚」、「聽說四月再一刀」、「每天上班，感覺不知何時被約談」、「一直有人收辦公桌，待在辦公室如坐針氈」；也有人說「美光不錯了，台廠直接分紅打到骨折，完全逼退機制，還拿不到資遣費」。