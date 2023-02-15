日前雞蛋每台斤調漲2元，批發價回到歷史高點的52元，農委會表示，扣除成本支出，漲價後的利潤尚稱合理，但若有囤積或哄抬物價的行為，將請公平交易委員會或消費者保護委員會查辦。學者表示，末端價格需要相關單位合理監控，避免物價進一步上漲。

農委會表示，目前雞蛋日產量約11.4萬箱，農曆春節期間蛋農依往例進行雞群生產調整，淘汰及換羽數量增加，致雞蛋供應量減少；2月12日由蛋農及蛋商代表組成的「雞蛋評議價格督導委員會」透過相關協商機制進行資訊研判，雞蛋批發價調漲為每台斤52元，以反映市場供需狀況。

農委會強調，近期因氣候及疫病因素，影響雞隻育成及產蛋率，蛋價微幅調漲係反映市場供需，因此尊重市場機制，未來持續密切掌握產銷動態，並持續協調加工業者及各地蛋商公會加強橫向調度補足各行銷通路需求，兼顧農民收益與消費者權益。

農委會分析，此波蛋價批發價格每顆調漲0.2元，漲幅約4%，尚屬相對穩定合理，目前產地價與批發價兩者價差為每台斤9.5元，其中3元為大運輸費用，因此實際價差約每台斤6.5元，扣除耗損、人力成本等其利潤尚稱合理。

農委會說，將持續評估大宗飼料原料5％營業稅減免延長，降低生產成本，提升蛋農生產意願，並透過韌性經濟家禽產業轉型升級計畫，但如發現有囤積或哄抬物價行為，將請公平交易委員會或消費者保護委員會查辦。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，一般消費者買的是零售蛋，是從最末端感受蛋價的調漲，農委會的權責只到批發價格，末端漲幅是否漲得不合理，這確實需要公平會等對零售價格來做監控，避免業者藉機囤貨甚至壟斷市場。

楊明憲說，通膨期間最怕的就是預期心理，這些心理恐導致消費者搶購，或是業者藉機哄抬，這些都會在物價上推波助瀾，相關部門應該追蹤和了解。