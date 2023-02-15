「高雄市搭訕？」2男越線停車與長髮女騎士攀談！警方要罰了

1名身材姣好的女騎士日前在高雄火車站附近停等紅燈時，左側突有1輛自小客車竟越線停車，隨後駕駛和後座乘客2人下車，拿著手機與女機車騎士談話，疑似是想搭訕，整個過程不到1分鐘，但全都被後方車輛記錄下來，被狂酸是「高雄市搭訕？」，警方表示，駕駛行為已經違法，將通知車主到案說明，並依法開單。

一名男子駕駛汽車於7日深夜1點多，行經高雄火車站站西路與建國三路口等紅燈時，看見前方有1名身材姣好的女機車騎士，隨即往前開越線停車，先是駕駛下車，後座乘客也跟著下車，拿著手機與女機車騎士講了幾句話後，看綠燈亮起隨即匆忙上了車。

過程都被後方車輛記錄下來並PO上網，還被酸是「高雄市搭訕？」，雖然無法得知是否為真為搭訕，但經三民第一分局調查表示，男子行為已違規，已調閱監視器影像，通知車主到案說明，釐清駕駛人身分後，將依違反《道路交通管理處罰條例》第60條第2項第3款不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，予以開單告發，可處新臺幣900元以上1800元以下罰鍰。

高雄車站周邊道路，從去年站東路通車後，與站西路形成單向環狀道路，因許多用路人不熟路況導致「撞」況不斷，三民一分局表示，該路段為重要南北往來之交叉路口，隨意違規可能會造成交通事故發生，警方加強巡邏取締，維護民眾用路安全。