巴基斯坦和平-23多國海上聯演落幕，「中國元素」濃。（大陸環球網）

大陸《解放軍報》報導，在完成了港岸和海上兩個階段的演習內容後，在巴基斯坦喀拉蚩海軍軍港揭幕的「和平-23」多國海上聯合軍事演習14日落幕。此次多國海上聯演，提高了參演國共同應對海上安全威脅的能力，彰顯各參演方共同維護海上安全的決心。

大陸《環球時報》報導，本次活動「中國元素濃」，中方海軍派出052D型飛彈驅逐艦南寧艦參演，中國大陸中資展商出展海事展，還有陸製的巴基斯坦艦艇亮相。巴方人員表示，陸製艦艇比其他的外國艦艇更好用。

「和平-23」多國海上聯演10日在喀拉蚩海軍軍港舉行開幕式。「和平」系列演習自2007年首次舉辦以來，這已經是第8屆。此次演習主旨為「攜手共進，共促和平」，10日－12日為岸上階段，主要包括國際海事會議、專業研討交流、艦艇開放以及策畫籌備等內容，13日－14日為海上階段，主要包括海上補給、聯合反海盜、聯合搜救與實彈射擊等課目演練，並舉行國際閱艦式。

共有50餘個國家派出艦艇、飛機、特種作戰部隊與相關人士等參加本次演習。其中，中方參演兵力以飛彈驅逐艦南寧艦為主，攜艦載直升機1架以及海軍陸戰隊數十人。

巴基斯坦艦隊司令奧維斯．比爾格拉米在演習間隙受訪表示，巴方希望各參演國之間可以互相理解，增強合作，以便共同努力，確保海上和平與安全。巴基斯坦海軍准將索海爾．艾哈麥德．阿茲米在評價中巴兩軍合作時說：「巴基斯坦海軍一直在與中國海軍合作，未來這一趨勢將會加強。」

與「和平－23」演習同步開展的還有首屆巴基斯坦國際海事展。中電科技國際貿易有限公司、中國冶金科工股份有限公司與瓜達爾港自貿區等在本次巴基斯坦國際海事展均設有展台。中電科技國際貿易有限公司展出用於測繪、安保、救援與巡邏等用途的無人艇、無人水下平台及島礁資訊系統等廣受關注。

《環球時報》報導，巴基斯坦海上安全局的沙則布．阿旺上尉畢業於大連艦艇學院。他的工作包括海上救援、護漁、緝毒、反海盜和反恐等，背後也有濃厚「中國元素」。阿旺曾在巴基斯坦海上安全局「喀什米爾」號巡邏艦上服役兩年，他表示，這艘陸製的艦艇於2018年在廣州交付，「特別好用」。

獲得巴方好評的陸製艦艇還有巴基斯坦海軍的054A／P型護衛艦。該型護衛艦的二號艦泰莫爾號出現在「和平－23」開幕式，也是現場最引人矚目的裝備。

《環時》報導，巴基斯坦海軍參謀長M．阿姆賈德．汗．尼亞齊上將受訪表示，054A／P型護衛艦是中方向巴基斯坦提供的先進多用途護衛艦，該型護衛艦前兩艘圖赫里勒號與泰莫爾號已經入役巴基斯坦海軍，剩餘兩艘預計將於2023年加入巴基斯坦海軍。這四艘艦艇將成為巴基斯坦海軍艦隊的中流砥柱，確保巴方海上防禦能力。

一名曾在同樣陸製的F-22P型護衛艦上擔任副艦長的巴基斯坦海軍軍官透露，他即將在今年稍晚接裝的054A／P型護衛艦。他表示，F-22P是非常好用的艦艇，他期待更新的054A／P能進一步加強巴基斯坦海軍的能力。巴基斯坦海軍人士稱，無論是多國聯演還是陸製的艦艇裝備，都有利於應對印度洋地區的不穩定因素和各種威脅，維護國際海上交通線和中巴經濟走廊的建設。