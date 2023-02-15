北韓8日建軍75周年閱兵儀式上，金正恩牽愛女金朱愛走紅毯、登主席台，金與正孤單一人站角落。

北韓最高領導人金正恩次女金朱愛（Kim Ju-ae）近日被朝鮮捧上天，8日建軍75周年上，金正恩牽著愛女走紅毯、上舞台，金朱愛還天真撫摸老爸的臉頰，相較之下「女帝」金與正完全不見蹤影。根據現場影片，南韓媒體推測金與正當時孤單一人站在群眾外圍的角落，似乎因為姪女地位上升而失寵。

綜合韓聯社、《朝鮮日報》、南韓SBS電視台報導，北韓8日舉行人民軍建軍75周年閱兵儀式，當時金正恩牽著愛女金朱愛走紅毯、登上主席台，愛妻李雪主則跟在一旁，一家三口溫馨上台後，金朱愛還露出笑容，天真、「放肆」地撫摸老爸的臉頰。

南韓媒體注意到，平常密切協助金正恩的勞動黨副部長金與正，當天並沒有出現在紅毯或主席台上，她甚至直接從北韓官媒鏡頭中「消失」，官媒鏡頭沒有正式捕捉到她的畫面，也沒有提及她的名字，以往驕傲站在哥哥身旁的畫面似乎已成過去式。

南韓媒體根據北韓官媒影片，推測當時在群眾外圍、畫面模糊不清的一名黑衣女子就是金與正，認為她孤單一人站在角落，從遠處觀看姪女走紅毯、上舞台，似乎地位下降，甚至有分析認為，這顯示金與正與「白頭血統」的嫡系有距離。

김여정 위상변화?…김주애 레드카펫 밟을 때 모퉁이서 포착 https://t.co/sB90MV39gX — 연합뉴스 (@yonhaptweet) February 14, 2023

報導引述南韓政府消息人士證實角落女子就是金與正。

北韓8日建軍75周年閱兵儀式上，金正恩牽愛女金朱愛走紅毯、登主席台。（圖／路透社、朝中社）

對此，南韓統一部官員態度保守，沒有對金與正沒登上主席台一事發表評論，「現階段沒有什麼可評論的。」

北韓8日建軍75周年閱兵儀式上，金正恩牽愛女金朱愛走紅毯、登主席台。（圖／路透社、朝中社）

北韓自去（2022）年11月中首度公開金朱愛照片後，後續不斷讓金朱愛亮相，包括11月27日陪著金正恩與發射「火星-17」飛彈有功人員合照，近日當天的5張合照更被製成北韓郵票，平壤將她偶像化的動作相當明顯。

김주애가 김 위원장의 손을 잡고 걷거나 팔짱을 끼는 모습은 물론 인민군 병사들과 기념사진을 찍는 장면도 포함됐으며, 북한은 "불패의 핵강국 위용을 만천하에 과시"했다고 선전했습니다.https://t.co/PoD6Cl4srN — MBC News (MBC뉴스) (@mbcnews) February 14, 2023

不過這些動作是否代表金朱愛將成為金正恩的接班人？韓媒指出目前還是未知數，有分析稱，金正恩公開金朱愛身份，是為了安撫擔心金與正聲望的李雪主。

另外南韓國家安全保障戰略研究所副研究員金普美認為，金朱愛在整個閱兵儀式中的行動都相當自由，沒有看到接班人應該要有的克制態度。