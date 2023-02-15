伊能靜2015年與小10歲大陸演員秦昊結婚，育有一女，先前秦昊被拍在聚會上跟其他女生動作曖昧，伊能靜後來表示自己也認識那個女生，隨後也到場，還高EQ自嘲老公現在一舉一動都會被放大，「真的是頂流男星了」。昨(14日)西洋情人節，伊能靜表示，論男友和老公的分別，就是男友情人節時負責送花，而老公改為轉帳，「從浪漫到實際，這就是婚姻」。

伊能靜和秦昊結婚8年，去年底大陸八卦媒體爆出秦昊在飯局上疑似牽一女的手，對此，伊能靜趁回台替兒子小哈利出席活動時，親自上陣解釋：「那個女生是我的朋友啊，她先生跟我們是非常好的朋友，那個握手一看就很哥們好嗎」，並笑說老公真的躍升成一線男星，隨便做什麼事都可以上熱搜頭條。

伊能靜和秦昊結婚8年。（圖／翻攝自搜狐娛樂、伊能靜微博）

至於在網上發影片，寫到：「眼淚掉下來就輸了」，伊能靜回應自己只是想玩一下APP的特效，當下沒想那麼多，跟婚姻狀況無關。54歲的她常傳出「修修臉」傳聞，對此她一開始稱讚是老公照顧得好，自己狀態才維持得好，後來也坦言：「這個年紀了，不動用一點點小醫美也是不行的，因為女生都愛漂亮嘛」。

伊能靜發文。（圖／翻攝自伊能靜微博）

昨逢情人節，伊能靜發文寫下：「論男朋友和老公的區別，男朋友送花，老公轉帳。論女朋友和老婆的分別，女朋友喜歡花，老婆轉帳。」暗示以前秦昊會送花，現在則用轉帳示愛，至於她以前也喜歡花，如今也用轉帳表達對老公的感謝跟愛意。引來網友回：「昊哥轉了5200還是52000？」、「有沒有一種又送花又轉帳的」、「撲面而來的幸福感」、「其實女朋友也喜歡轉帳」。