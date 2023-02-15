2-4月正是春季，也是萬物甦醒，生氣蓬勃的時候，田間也漸漸忙碌起來。自二月開始起跑的高雄田園饗宴，就是配合節氣帶領民眾前往不同區域體驗在地農產與風貌，期望透過近距離接觸農產，讓民眾透過近距離觀看、觸摸、手拔等體驗，以五感認識土地，感受尚青的在地食材。

田園饗宴以「開動Dig In」為主軸，感謝季節與風土的滋養(高雄市農業局提供)

2023高雄田園饗宴以「開動Dig In」為主軸，利用雙關語「開動」，代表飯前儀式，感謝季節與風土的滋養；同時也是開始動作，用身體體驗自然的饋贈。帶領民眾走進農村，走入農民日常，享用充滿風土和感謝的餐桌。

小朋友們體驗在田間摘採白玉蘿蔔(高雄市農業局提供)

2月19日首發場「六龜蜜訪．蕃樂食光」將帶領民眾前往地靈人傑的六龜，親手採摘小巧晶瑩的蕃茄、豐碩的木瓜，並利用甫採摘的小蕃茄 製作精緻寒天和菓子，嚐一口滿嘴酸甜香氣的滋味。

甲仙及深山裡的桃花源—那瑪夏，體驗最Chill的露營(高雄市農業局提供)

漸暖的3月，推出「很忙的田間．尋嚐內門春之味」企劃，邀請民眾讓身體和萬物一樣慢慢甦醒，跟著土地一起「開動」。邁開雙腳，跟著農民探索土地；加上手臂，嘿厚嘿厚堆起土窯；動動嘴巴，用食物溫度喚醒味蕾；展現心力，設計專屬火鶴花花束。在萬物甦醒，很忙的田間裡，讓味覺跟身體一起冒險，感受土地的溫柔育成。

旗山是香蕉的故鄉，「高雄田園饗宴」帶你解密香蕉(高雄市農業局提供)

接下來，將陸續上線三月場，帶領民眾前往旗美地區，摘採口感清甜、富含營養的四季豆，品嚐具有獨特香氣的生食級牛奶水果玉米，並前往「香蕉故鄉」旗山，走讀百年糖廠文化，DIY糖廠孩子們的回憶-椪糖，發揮創意，玩出不同風貌的香蕉手作體驗。

圖說:旗山是香蕉的故鄉，「高雄田園饗宴」帶你解密香蕉(高雄市農業局提供)

四月，每次推出都獲得廣大迴響的露營企劃來了！在春光燦爛的四月，准許自己帶著些微慵懶的心，遠離塵囂地前往隱身於南橫中的山城—甲仙及深山裡的桃花源—那瑪夏，跟著族人一起用在地方式親近山林，在群山圍繞的營地，體驗最Chill的露營。

今天春天，高雄也和土地一起忙碌起來，2月起至4月共有21場大型演唱會，預估共將吸引超過43萬歌迷參加，田園饗宴共襄盛舉，凡於