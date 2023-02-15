去年6月，台南歸仁圓環驚傳有兩派人馬當街駁火35槍釀1死1傷，綽號「瘋狗彬」角頭張旭彬等人因與洪啟文喝酒時爆發口角，雙方相約談判卻在歸仁圓環火併，洪中彈送醫不治，張的友人吳男也中彈，遭丟包醫院，台南地院今天依殺人、槍砲等罪，判張男4年6月、吳男13年，另江姓、游姓兩人無罪。

歸仁圓環去年6月9日凌晨街頭上演兩派人馬駁火槍戰，綽號「七甲財」的洪姓死者住歸仁，張姓角頭與洪熟識，案發當晚，洪男前往張姓角頭的安平據點喝酒、打麻將，席間，張因不滿洪教訓自家江姓小弟，雙方口角，張朝洪砸酒杯，洪怒嗆「來歸仁輸贏」。

隨後，洪男由楊男駕車載往歸仁圓環，張男的江姓、游姓及吳姓小弟則開著白色汽車在場等候。洪男一到場，沒下車就朝對方座車開槍，吳男持長槍走到洪男副駕駛座旁，近距離朝洪開槍，當時歸仁分局巡邏車正好在一旁郵局簽巡邏箱，趕抵現場只見2車急速駛離，地上遺留1個長槍彈匣、35枚彈殼。

重傷的洪男由友人載往醫院，經搶救仍不治，吳男左腰中1槍，由江男與游男開車載到成大醫院丟包急診室門口，由醫院接手治療。警方調查，人在安平的張旭彬得知出大事，開車載女友躲到台中的汽車旅館，警方隨後將他逮回移送，檢方依殺人等罪嫌起訴張男等4嫌。

台南地院合議庭審理時，吳男否認有殺人犯意，稱「不是故意的」，案發當天是因為對方先開槍，他才持槍回擊，僅承認非法寄藏槍枝罪嫌。張旭彬則表示，案發當時，他已酒醉，不清楚吳等人跟他說什麼。另，江姓男子與游姓男子都表示，以為當天到場是要勸和，沒想到居然會演變成為駁火，供稱對全案一無所悉。台南地院今天將吳男依涉犯寄藏槍枝及殺人罪判13年，張犯非法持有槍械判4年6月，另江、游兩人無罪。