寒舍股價自去年12月起上攻力道轉強，今（15）日開高後在買盤敲進下放量直攻漲停價34.1元，創2018年5月中以來近4年9個月新高，領漲觀光類股。若以去年8月初起漲點起算，股價半年來已大漲逾6成。

寒舍2023年1月自結合併營收4.57億元，雖較去年12月4.82億元新高小減5.03％，仍較去年同期3.08億元成長達48.43％，創同期新高、歷史第三高。其中，住房營收3.1億元、年增達38.08％，餐飲營收1.37億元、年增達84.53％。

寒舍受惠邊境解封帶動住房業務顯著回升，配合歲末需求暢旺及尾牙外燴活動拉抬，帶動去年12月合併營收強彈衝上歷史新高。1月整體住房率雖較去年12月下降，但表現仍顯著優於去年同期，配合春節餐飲、年菜需求持續暢旺，使整體營收表現持穩高檔。

寒舍指出，1月住房以礁溪寒沐酒店表現最旺，平均住房率維持75％高檔，平均房價達1.1萬元，台北寒舍艾美酒店住房率亦維持70％、平均房價持穩9600元高檔。台北喜來登住房率雖較去年12月下滑，但仍遠優於去年同期，且平均房價與寒居酒店同步較去年12月續揚。

法人分析，寒舍旗下4處據點1月平均住房率約65％，雖低於去年12月約77％、但遠優於去年同期47％，而平均房價7550元，月增達11％、年增達24％，使客房平均收益（RevPAR）約4908元，僅月減6％、年增達72％，整體住房業務表現持穩高檔。

展望後市，隨著餐飲需求維持暢旺，配合企業陸續恢復舉辦尾牙春酒，寒舍餐飲業務表現可望續強。而邊境解封帶動國際商務及觀光客回流，隨著港澳旅客來台自由行將於20日解禁，配合航班運量逐步恢復，亦有助支撐住房業務需求，法人預期寒舍首季營運將持穩高檔。

寒舍董事長暨總經理蔡伯翰先前表示，邊境解封後商務客回流較快，觀光客因全球景氣趨緩、航班運量尚未完全恢復等因素影響，目前尚未完全復甦，預期要到下半年才有機會恢復接近疫前水準，寒舍將致力衝刺營運表現，力拚今年營運轉虧為盈。