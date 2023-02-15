為了提升新冠肺炎疫苗追加劑施打率，北市衛生局15日宣布2月20日至3月20日設籍台北市50歲以上民眾於台北市接種任一追加劑可獲得500元商品禮券。

衛生局說明，設籍台北市50歲以上民眾在2月20日至3月20日期間，在台北市合約醫療院所或接種站點接種任一追加劑，可以獲得500元商品禮券。

衛生局表示，台北市疫苗預約平台第51期預約至17日晚間9時截止，可施打疫苗種類包含兒童莫德納、莫德納次世代A.4／5、BNT、Novavax等，預約後將於2月20至26日接種，符合接種對象可踴躍預約。

衛生局提醒，追加劑應與最後一劑基礎劑／基礎加強劑／前一次追加劑間隔12週以上，曾確診者則間隔3個月再接種。民眾前往接種前，應攜帶身分證或其他設籍地證明文件、健保卡及疫苗接種紀錄卡。

衛生局呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，尤其幼童、長者及有慢性或免疫性疾病等高風險族群，另外應落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。