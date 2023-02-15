花蓮門諾醫院復健科醫師建議長者平常可藉由簡單的運動，加強足底肌力訓練，或者製作鞋墊將足弓墊起來，改善後天扁平足的問題。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

鞋子尺寸竟會隨年齡增長變大？許多長輩遇到鞋子愈買愈大雙的問題，懷疑自己是否生病，直到求診才發現，足部隨年齡增長老化，導致足弓塌陷變成扁平足，腳才會漸漸變寬。復健科醫師建議後天扁平足們，平常可以藉由簡單的運動加強足底肌力訓練，或者製作鞋墊將足弓墊起來，改善問題。

「醫生，我體重跟以前差不多，也沒有變胖，但鞋子好像越買越大雙，是生病了嗎？」花蓮門諾醫院復健科醫師黃毓亭表示，臨床上常有長輩問類似的問題，但除了肥胖原因，足部隨年齡增長老化後，會導致足弓塌陷，變成扁平足，腳漸漸變寬，鞋子自然就要買更大雙。

黃毓亭指出，扁平足分先天和後天，先天扁平足在小時候即能發現，後天扁平足則以年長者居多，多因老化造成足底肌肉的肌腱、筋膜出現慢性撕裂，使得足弓支撐力不足而塌陷。

她說，部分後天扁平足不會痛，但若造成步態、平衡不好，或出現腰痛及足底肌膜炎等症狀，就需要進行治療，方式包括物理、儀器治療，並由物理治療師帶領做運動，強健足底肌肉，讓萎縮無力的足底肌肉，回復到應有的支撐功能。

黃毓亭表示，後天扁平足因肌肉鬆弛為不可逆，除透過運動復健改善，建議可客製鞋墊將足弓墊起來，避免扁平足造整體下肢力學結構改變，出現足弓塌陷，導致膝蓋往內縮、骨盆歪斜，甚至出現下背痛、走路不穩等症狀。

黃毓亭為建議長輩平常在家可透過簡單的運動強健足弓，首先，站在階梯第一階，視個人狀況扶牆，腳掌前1／3放在階梯邊緣，放下腳跟，感受足底及小腿拉伸的感覺，停留5至10秒，接著踮起腳尖，感受足底及小腿收縮用力的感覺，再停留5至10秒，增加足底及小腿的柔軟度，並增強足部肌力，接下來可透過「毛巾腳底拉筋」、「足底抓毛巾」等運動，放鬆足底筋膜及強化足底肌群。

黃毓亭另提到，糖尿病患、類風濕性關節炎患者等，都是後天性扁平足的高危險群，曾受過傷或走路偏重的那隻腳，也有可能會因慢性撕裂造成足弓塌陷，因此，足部一旦出現不適症狀，應至醫院檢查，並聽從醫師建議接受相關治療或改善足部負重的情形。