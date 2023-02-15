去年底獲得原住民族委員會「原住民族語保母獎助計畫」的優秀阿美語保母陳菊江及其孫陳翰，是全國北部唯一受表揚的族語保母及幼兒，在世界母語日前夕，陳菊江阿嬤今（15日）天偕孫在市政會議，將此榮耀獻給市長侯友宜，侯除了肯定在都會區努力傳承原住民族語言的祖孫外，也期許文化種子，能從家庭萌芽。

為讓民眾認同保護語言的重要性，並且促進本土語言傳承，在2月21日—聯合國教科文組織所定「世界母語日」的前夕，新北市原住民族行政局特別安排原住民族語保母陳菊江及5歲孫子陳翰進行獻獎，並呼籲說母語，從家庭做起。

陳菊江阿嬤表示，平常在家照顧三個孫子，都是以全阿美語的方式互動，會展示圖片給孫子看，透過問問題，引導孫子進入圖畫故事的情境，學習故事中的字句，兼具教學與趣味的學習方法，讓三個孫子都能開心說族語。

目前台灣16個原住民族、42個語別，其中10個語別已被列為「瀕臨危險」等級，語言一旦消失，蘊藏在其中的珍貴文化也會跟著消失，所以新北原民局結合原住民族語言推廣人員，協助家庭營造沉浸式族語學習環境，讓孩子在耳濡目染之下，很快就能跟長輩用族語溝通，過程中也增加整個家庭的情感交流。新北原民局期待，從家庭出發，帶動、激發孩子對族語學習的興趣，進而建構最自然的文化學習環境，讓各族群的語言，可以深根發芽，茁壯成長。