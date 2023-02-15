許多人習慣在早上喝咖啡開始新的一天，不過有研究發現，在「這時間」喝比一早喝更能感受提神效果。重症醫師黃軒分享國外研究，並列出喝咖啡的5項叮嚀，咖啡因有助提神，但不是魔術，「充足的食物、水和睡眠」，才是自然提神的三大工具。

黃軒在臉書引用澳洲紐卡斯爾大學研究指出，「咖啡因」可阻斷愛睏的分子，最終會分解並消失，「疲憊感反而會倍增！」而咖啡因的半衰期，也就在體內一半的咖啡因被分解，所需要的時間大約5小時。「如果你在一天中喝咖啡太晚了，而當你晚上，鑽入被窩時，你可能難以入睡的，那是因為你體內的咖啡因，尚未渡過半衰期！」

至於什麼時間喝咖啡？黃軒指出，咖啡因是通過阻斷愛睏物質叫「腺苷」，來達到提神作用的。「人類一起床，睡醒時刻，愛睏物質腺苷是很少的，而是隨著工作活動時間拉長後，我們的愛睏物質腺苷，才會累積愈來愈多的。」因此研究人員發現：「在腺苷累積的『後半天，喝咖啡』，比一早起床喝咖啡，更容易感受到效果。」

很多人也關心空腹喝咖啡是否傷身？研究人員認為：「沒有證明空腹喝咖啡有什麼負面影響。」但在餐中或餐後喝咖啡，可能比空腹時要溫和，因為餐後會減慢咖啡因的吸收速度。

最後，黃軒也寫下喝咖啡的5點叮嚀：

●「阻斷腺苷，並不意味著愛睏物質已經消失」

●要從根本上消除昏昏欲睡的疲憊，唯一的辦法就是：睡覺。

●喝咖啡因當然對提神有幫助，但它不是你身體內的魔術。

●我們需要「充足的食物、水和睡眠」，才是自然提神的三大工具。

●單純喝咖啡來提神，恐違反生理機能，不宜過度且長久如此。