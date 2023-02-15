副總統賴清德擔任民進黨主席後，2024總統大選民進黨可以說是定於一尊，但副手人選備受討論，包含駐美代表蕭美琴、前文化部鄭麗君都成為被點名對象，民進黨立委鍾佳濱認為，賴副總統眼前最重要是帶領民進黨從2022大選失敗走出來，副手人選是誰是未來循黨內機制提名，他再去思考。民進黨立委陳亭妃認為，談這個太早。

鍾佳濱指出，賴清德除了帶領民進黨徹底檢討，還要團結黨內的同志，未來總統大選民進黨如何因應，是賴清德應該思考的，副手人選是誰未來會循黨內機制提名，他再去思考。

陳亭妃則表示，會討論表示大家很在意副手人選是誰，但現在討論也太早，一定要等正式提名，才有副手人選，雖然民進黨已經定於一尊，大概是賴副總統，但現階段還是有很多必須去努力的。

陳亭妃指出，這時候討論副手人選太早，起碼大家很關心，也是好的議題，相信賴副總統他有智慧，應該會有一把尺，找那位優秀人才擔任副手，相信會有很滿意的答案。

陳亭妃表示，她相信2022年民進黨在選舉當中，大家都知道必須要去做些改變檢討，這些也是如何整軍，在2024能夠贏得勝利的出發，賴主席做的能否讓人民有感，也是現在非常重要的課題。