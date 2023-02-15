世界母語日即將到來，陳菊江阿嬤2017年加入原住民族語扎根計畫，帶著年幼孫子一起學族語，獲得全國優秀族語保母獎，為北台灣唯一獲獎者。陳菊江阿嬤今日也帶著孫子，與新北市長侯友宜分享，她呼籲，文化語言傳承需要從家庭做起，各族語言自然能成長茁壯。

陳菊江2019年帶著孫子陳杰、陳翰和陳昊學習族語，因為平常都在家帶孫子，她在家全用族語互動，並展示圖片給孫子看，教導他們日常用語和用品的說法，達到沈浸式學習的效果，長年努力下獲得原委會「原住民族語保母獎助計畫」肯定，榮獲優秀獎。

原民局指出，本月21日是聯合國教科文組織訂定的「世界母語日」，因此安排陳菊江阿嬤與5歲孫子陳翰獻獎。陳菊江表示，族語傳承可以從家庭做起，透過問問題、圖片展示，引導孩子進入圖畫故事的情境，學習基本字句，孩子學習族語過程也能很開心。

原民局表示，台灣現有16個原住民族、42個語別，其中10個語別已被列為「瀕臨危險」等級，語言一旦消失，蘊含的珍貴文化也跟著消逝，因此市府也結合原住民族語言推廣人員，協助家庭營造沈浸式族語學習環境，讓孩子耳濡目染，希望族語能從家庭出發，建構最自然的學習環境。