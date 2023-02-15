白沙屯媽祖進香進入第4天，今天清晨6點準時從彰化社頭協天宮起駕，繼續向南行。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

管清晨的彰化氣溫不到10度，但所有香燈腳依然頂著寒風與媽祖前行。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

稍早白沙屯媽祖進香隊伍進入二水鄉市區，原本已經快靠近與雲林縣交界，不料突然又迴轉往二水市區方向前進，一路挺進到二水全聯民生店。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

白沙屯媽祖進香進入第4天，今天清晨6點準時從彰化社頭協天宮起駕，繼續向南行，儘管清晨的彰化氣溫不到10度，但所有香燈腳不畏寒風繼續與媽祖前行，原本以為媽祖會趕路上午就離開彰化境內，但11點左右媽祖又繞回才經過的二水鄉全聯超市，最終停下腳步，預計休息到12點半起駕。

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖今天清晨6點起駕，繼續往雲林縣北港朝天宮進香，從6點到中午休息前，疾行超過11公里，一路往南行經社頭、田中、二水，大批信眾湧入彰化，讓彰化鄉下農村頓時整個熱鬧起來。

而稍早白沙屯媽祖進香隊伍進入二水鄉市區，原本已經快靠近與雲林縣交界，不料突然又迴轉往二水市區方向前進，一路挺進到二水全聯民生店，原廟方宣布只是要停駕休息，原本神轎已經準備出發，最終媽祖又決定留下，預計休息到12點半才要起駕。

白沙屯媽祖神蹟不斷，昨天經過社頭芭樂市夜市時，直接衝到一輛停在路旁的白色貨車，時間長達25秒，直到車主來了媽祖才離開，信眾認為應該是媽祖有什麼指示，可能是車子有問題，警告他要進場保修。