現年26歲的女星賴慧如，憑藉著可愛外貌以及甜美歌喉出道後，獲得不少節目賞識，在多部本土劇中擔綱一角而受到不少粉絲喜愛。去年7月她大方認愛國標舞老師劉家銘後，屢屢在社群平台上放閃，閃瞎一眾粉絲的雙眼，昨(14)日是情人節，她在臉書曬出「男友視角」照，即便僅有一隻手入鏡，其上的戒指也讓人看了粉紅泡泡滿滿。

賴慧如昨日在臉書上發文表示：「祝大家情人節快樂」，指出不論是否有無情人相伴，都讓我們以充滿儀式感的方式，過個幸福的節日。更向大家致謝，直言：「謝謝你／你們讓我幸福滿滿，誰今天去吃了大餐記得分享給我，我來收集一下 有什麼厲害的餐廳。」此外，也向單身人士喊話：「要告白的也趁今天趕快跟你心儀的對象告白吧！」

賴慧如也一同放上「男友視角」的美照，只見照片中，她身穿一襲連身短裙，甜笑看著鏡頭後方的男友，並伸出左手和他甜蜜牽著，其食指戴著的戒指更是整張照片的一大亮點。此外，賴慧如也在留言區中曬出一身黑的穿搭，表示：「祝大家情人節快樂，我正在工作中。」

貼文一出後，不僅釣出星友楊繡惠在底下留言祝福：「情人節快樂！」也讓粉絲們紛紛嗨喊：「情人眼中的視角！」、「男友告白了嗎！祝福幸福滿滿」更刷出一排祝福的圖片。