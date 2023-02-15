為完善保障代理教師權益，留住縣內優秀師資，苗栗縣長鍾東錦15日宣布，縣立高中、國中、校學及附設幼兒園的代理教師，自111學年度起給予12個月完整聘期薪資，福利待遇要跟進六都，縣府預計增加約5600萬元人事費支出，將有1155名代理教師受惠。

鍾東錦今天前往三義高中參加友善校園宣誓活動時宣布這項福利措施，他說，今年原本規畫由中央專案補助偏遠地區學校代理教師1整年薪資，並有完整聘期，他認為代理教師與正式教師一樣辛苦，沒有道理只領11個月薪資，所以今年起要補足12個月薪資，讓年資可以接續。

鍾東錦說，一般縣市沒辦法像六都一樣快，是因為財政比較吃緊，他請主計處、財政處結算金額，顯示財務上沒有問題，因此今天特別宣布跟進六都現況。另外，增加出來的費用，他還是呼籲教育部盡量補助比較辛苦的縣市，當然不管是否補助，縣府一定不會讓代理老師吃虧，今年起代理教師都會有完整12個月薪資。

教育處長葉芯慧表示，往年苗栗縣代理教師聘期原則自當年8月1日起至次年7月1日止，另規定各校得視暑期行政或課務等需求，專案報府核准延長聘期至次年7月31日止，現在跟進六都宣布實施長期代理教師完整聘期，除肯定代理教師辛勞的付出，避免同工不同酬的疑慮，也展現苗栗縣照顧及重視代理教師權益用心。