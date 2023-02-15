大陸最高人民檢察院最高檢15日舉行「做優新時代刑事檢察」新聞發佈會，最高人民檢察院副檢察長孫謙表示，這5年來，共起訴國家工作人員貪污受賄等職務犯罪7.8萬多人，其中對包含前重慶市委書記孫政才、前陝西省委書記趙正永、前大陸公安部副部長孫力軍、大陸前司法部長傅政華等100多名原省部級以上幹部提起公訴。

根據中新網引述孫謙說，從2018年至2022年底，共追訴刑事犯罪583萬多件，比前5年上升9.5％。其中依法追訴危害國家安全犯罪1400多件，危害公共安全犯罪43.5萬多件（不包括危險駕駛罪），嚴重暴力犯罪23萬多件，其他刑事犯罪515.8萬多件。

此外，孫謙指出，近5年來檢察機關協同政法各部門，精準懲治犯罪，統計2022年起訴殺人、搶劫、綁架等暴力犯罪人數為近20年來最低，嚴重暴力犯罪起訴人數占比由1999年25％下降至2022年3.9％。

孫謙進一步表示，在各種犯罪中，判處有期徒刑3年以下的輕罪案件占85.5％，大陸民眾安全感指數由2012年87.5％上升至2021年的98.6％，表示大陸已成為世界上犯罪率最低、安全感最高的國家之一。