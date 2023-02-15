經濟部15日公布最新統計，隨平均每人國民所得連年成長及重視自身健康與營養補充概念普及，高齡人口漸增影響，國人對保健食品需求增加，加以業者拓展海外市場，帶動國內保健營養食品產值呈穩定成長，2021年首度超越200億元，達215億元，年增10.3％，並連續4年創歷史新高，2022年1至11月因廠商開拓通路，布局電商市場，加以新品上市與防疫需求增加等因素下，產值更達226億元，已超越2021年全年水準，年增17.4％。

保健營養食品以內需市場為大宗，主要進口來源地區為美國和歐元區：我國廠商生產之保健營養食品約有8成以上供應國內需求，由於國人對保健食品之需求持續提高，貿易長期呈現逆差，自給率有逐年上升趨勢。

依據海關進出口統計，2022年進口金額為2億7,966萬美元，為歷年新高，年增5.5％，主要進口市場以美國和歐元區為主，兩者互有領先，2022年以美國占41.5％最多，年增19.8％最為顯著；歐元區占35.8％居次，年增9.9％，前二大合占7成以上。進口貨品向以「病患用食品」最多，2022年占43.2％，主要來自美國；「嬰兒配方食品及較大嬰兒配方輔助食品」占34.8％次之，主要來自歐元區。

東協為我國主要出口市場，出口貨品以「其他保健營養食品」為主：近年隨業者積極拓展外銷市場，帶動2019年保健營養食品出口值增至達3,155萬美元，惟2020年及2021年因COVID-19疫情影響航運與人流，造成全球運輸與消費能量大減，致連2年負成長，2022年隨疫情趨於常態化，物流及人流管制鬆綁，出口金額升至2,252萬美元，年增13.5％，其中以東協為最大外銷市場占51.9％，年增24.3％，對中國大陸與香港出口則受新生兒人數劇減影響，占比由2019年49.3％高點降至2022年21.8％，減少27.5個百分點。就出口貨品觀察，以「其他保健營養食品」占84.7％最多，主要銷往東協；「嬰兒配方食品及較大嬰兒配方輔助食品」占13.1％次之，主要銷往中國大陸與香港。