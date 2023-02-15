秦剛與伊朗外長會談推動伊核問題政治外交解決。（大陸外交部）

大陸外交部網站消息，陪同伊朗總統訪中的伊朗外長阿卜杜拉希揚，14日與中國大陸外交部長秦剛在北京會談。秦剛表示，中方願推動中伊全面戰略夥伴關係不斷取得新進展。中方支持伊方維護正當合法權益，將繼續推動伊核問題政治外交解決進程，呼籲其他有關各方也要為此作出積極努力。

秦剛說，習近平剛與萊希舉行富有成果的會談，達成廣泛重要共識，為中伊關係發展提供重要戰略指引，注入強勁動力。中方願同伊方深化務實合作，密切人文交流，將兩國元首最新共識落到實處，推動中伊全面戰略夥伴關係不斷取得新進展。

秦剛強調，雙方要繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持，加強在國際和地區事務中的協調合作，為促進地區長治久安作出共同努力，維護國際關係基本準則和國際秩序，捍衛發展中國家共同利益和國際公平正義。

阿卜杜拉希揚表示，伊方高度重視發展對中關係，將與中方共同落實兩國元首重要共識，推動兩國全面合作計畫取得更多成果。伊方願同中方加強溝通協調，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。

關於伊核問題，阿卜杜拉希揚介紹了全面協議恢復履約談判最新進展，讚賞中方發揮的建設性作用。

秦剛表示，中方支持伊方維護正當合法權益，將繼續推動伊核問題政治外交解決進程，呼籲其他有關各方也要為此作出積極努力。

雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。