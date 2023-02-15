星雲大師火化後燒出許多舍利子，使得舍利子的話題超夯，消化外科醫師吳柏宣分享，過去動腹部手術的時候，替患者將將柳丁大的腫瘤取出來後，驚見一顆巨大的舍利子，超狂照片引起網友討論，不少人歪樓讚嘆，這顆很圓潤、顏色超美。

消化外科醫師吳柏宣昨天在臉書粉專上分享，最近「舍利子」的議題正夯，有些人認為舍利子是出家人一生修持的成就，也是圓滿的象徵；有人則認為是膽結石、腎結石或關節受傷造成，也有科學驗證認為是骨骼火化後的結晶體。

吳伯宣表示，消化外科醫師應是最常接觸到結石或鈣化腫瘤的外科醫師，幾個月前替病人執行腹部手術，將柳丁一般大小的腫瘤取出之後，所有開刀房工作人員都為之震驚，這應該也可以稱之為巨大的舍利子吧。

照片吸引網友朝聖，「好大顆好圓潤」、「這顆頗圓滿」、「顏色很美」、「這顆病人可以拿回去嗎？」而吳伯宣也補充說，這是少見的包覆性脂肪壞死腫瘤（encapsulated fat necrosis tumor），當初動手術拿出來的時候，忍不住驚呼「咦！怎麼是顆蛋。」後續並沒有給病人帶回家，而是轉送到病理室做檢查。