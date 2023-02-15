Gogoro Premium配備升級再降價

搶攻電動機車市場，Gogoro再出招，今（15日）推出新款Gogoro Premium，不僅配備升級，售價更調降為8萬6800元，較Gogoro 2 Premium便宜2180元。3月19日前入手再送定速巡航及TCS循跡防滑系統。

Gogoro Premium擁有簡約外型與流線設計，提供晶鑽灰、晶礦銀洗鍊雙色選擇，並搭載Gogoro獨家開發的SS智駕電控核心，讓ECU（Electronic Control Unit電子控制器）與MCU（Motor Controller Unit馬達控制器）的運算效能大躍進，車輛操控更精準迅速，並與時俱進，即時擴充最新科技體驗。

此外，Gogoro Premium還有多項實用配置施展全力，可確保車主盡興騎乘之餘，也能從容應對各種情境。例如「汽車等級LED頭燈」，其照射角度擴大2倍，最大亮度提升3倍；又如「獨家專屬G2.2水冷馬達並輔以FLO DRIVETM Sport運動化皮帶傳動系統」，藉由碳纖維皮帶打造平順駕馭感，運轉噪音更低、動力傳輸更耐用，也讓保養更輕鬆。「雨天智慧模式」可預防天雨路滑，自動調控動力輸出模式。加上SBS同步煞車系統與急煞警示燈預告後車。

同時，Gogoro Premium還可選配搭載LTE遠端連網服務。透過Gogoro App，車主無論身處何地都可隨時與愛車連線，提供24小時主動訊息通知、遠距指令與控制、和即時連線的車況檢查：包含車輛傾倒示警、車輛上鎖/解鎖、開啟車廂、車輛位置查詢與提示等車主日常生活會遇到的使用情境。Gogoro Premium產品官方網頁（https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/premium/）。

.Gogoro Premium 擁有簡約外型與流線設計。（Gogoro提供）