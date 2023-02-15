大甲高中學生楊仲宇、彭子瑜、黎昱君3人，獲選代表台灣參加2023年國際科學博覽會。(大甲高中提供／陳世宗台中傳真)

國際科學博覽會被譽為科學展覽界的奧運盛事，2023年將在墨西哥舉行。大甲高中3位學生楊仲宇、彭子瑜、黎昱君，獲得台灣國際科展工程類銀獎，並獲國際科展出國代表正選ESI Award Prizes隊伍，代表台灣參加於2023年10月在墨西哥舉辦的MILSET Expo-Sciences International（ESI）（國際科學博覽會），3位學生並獲大學保送及推薦資格。

大甲高中指出，2023 年台灣國際科學展覽會國內外作品共有 530 位學生297 件作品報名，最後甄選並進入複審學生為234 位135 件作品，與來自美國等 21個參展國家或地區 55 位學生 39 件優勝作品進入決賽評審。工程類由北一女及大甲高中分別勇奪金、銀獎，兩校代表台灣參加今10月在墨西哥舉辦的國際科學博覽會。

為拓展台灣學生科學研究視野，與來自世界各地的青年科學精英分享彼此的研究成果，加強國際科技教育的交流，大甲高中科展參賽學生除獲得出國代表正選，也藉由台灣國際科展機會與美國、日本、南韓等國家參賽代表，在展示板前互相討論交流，擴展學生國際科學視野。

校長高榮利表示，陶瓷燒製及製作需要高溫燒陶，在溫度1240℃需等待8-12小時，高中生卻有突破創舉。大甲高中團隊以「陶瓷燒成新技術－以家用微波爐及自製集熱盒燒製高溫陶瓷之研究」題目，去年8月份榮獲全國科展第一名；今年2月參加在台灣舉辦的台灣國際科展競賽，獲得代表台灣參加ESI於墨西哥比賽出國代表，將與60個國家代表一起競賽。

高榮利強調，研究結果以家用微波爐搭配自製集熱盒可於26.5分鐘燒結陶瓷上釉作品，與傳統電窯需要近10小時相比可大幅縮短燒製時間，耗費的電費能源可省電90％，燒製時間更能節省94％，是極具發展性的陶瓷燒成技術，符合現代科技強調節能、省時、環保的永續精神。