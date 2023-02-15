警方趁王嫌外出用餐時，將他逮捕，並起出隨身的槍支及子彈等證物。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市一名40餘歲的王姓男子，生怕購買毒品時遭人「黑吃黑」，透過管道取得改造手槍及子彈自保防身。不過基隆市警局在偵辦相關案件時得知，便積極布線，日前王嫌外出用餐時，壓制逮捕，當場搜出槍枝，又在住處查獲毒品。警方將全案送基隆地檢偵辦，並持續深入追查。

基隆市警局二分局偵查隊日前在偵辦其他案件時，得知王嫌持槍擁毒，便深入追查，經過幾個月的蒐證，在掌握王嫌的具體犯罪事證後，向基隆地方法院申請搜索票，並於13日，會同基隆市警局少年隊，準備逮捕王嫌。

王嫌當天出門準備吃飯時，優勢警力一擁而上將他團團圍住，當場便在他隨身的背包裡，查獲仿金牛座改造槍枝1把、子彈5發。接著，警方持搜索票進入王嫌住處，再查獲兩包海洛因。

警方偵訊時，王嫌表示，他常會購買毒品，深怕遭人黑吃黑，才會透過管道取得槍支及彈藥，用以防身。警方依涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》以及《毒品危害防制條例》，將全案移送基隆地檢署偵辦，警方並將循線追查槍支及毒品來源。

基隆市警局二分局分局長張澤銘表示，配合警政署規劃「全國同步掃黑、打詐、緝毒三合一專案」，規劃相關掃蕩作為，特別針對影響本市治安之毒品犯罪及非法槍械等指標案件，全面執行專案查緝工作。

張澤銘強調，警方亦將持續秉持「淨化治安、人民有感」立場與決心，動員全體積極查緝各項犯罪，塑造本市安居樂業環境。

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