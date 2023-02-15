內政部長林右昌近日提出住宅政策三支箭，不僅被質疑是「大撒幣」的政策，也被立法院法制局認為房貸補貼沒有法源依據，更有替建商賣房之嫌，面對諸多質疑，林右昌今（15）日也親上火線釋疑，強調是「房貸支持方案」，不是「補貼」，用字一定要精確，不要歪樓。

林右昌指出，目前的許質疑，是對政策完全的誤解，他說目前提出的3個政策，並不是居住正義政策的全貌，其中包括居住正義與住宅政策，還有很多配套的策略跟計畫，這些後續會逐步再提出。

目前提出包括租金的補貼包括中產以下房貸戶的房貸支持方案，主要是因為3年疫情期間，許多人都非常辛苦也受到影響，所以政府希望擴大來幫忙民眾，林右昌表示，特別是房貸支持方案，針對的是中低薪但有房貸的民眾來給予支持，在後疫情時代，社會上有一群民眾，雖然有房子，但活得非常辛苦，尤其最近還有房貸利息升息的壓力。

林右昌呼籲，在討論政策時，不要一下子用二分法來造成二元的對立，政府最重要的是希望能照顧到需要被照顧跟幫忙的人，所以政府的政策是優先照顧租屋族，包括租金的補貼，這次不僅擴大族群將學生也納適用範圍，並且也簡便許多。

不過林右昌也強調，有房子並不是罪惡，更不帶有有錢，台灣的住宅自有率高達8成，對很多人而言，租或買只是一種選擇而已，有人選擇買房只是想要擁有自己的房子，實際上可能並不富有，甚至所得跟租屋的人差不多。

另外，還有一種群體叫「邊緣戶」，因為本身或家人有不動產，因此無法被政府認定為中低收入戶，這群人通常得不到政府幫忙，而他們的收入可能在中低收入戶的邊緣，卻活得更辛苦，這樣的群體也應該要被關注。

對於中產以下房貸支持方案，被立法院法制局認為沒有法源依據，甚至外界批評有替建商賣房之嫌，林右昌也做出說明，並強調此政策並非房貸「補貼」，用字一定要精確，千萬不要歪樓。

林右昌重申，該政策是針對一定年收入以下、原始貸款總額一定金額以下的中低薪房貸族，對象是已經有貸款的人，而不是未來要買房的人，所以網路謠傳該政策幫建商賣房的說法，是「八竿子打不著！」希望不要再誤導，以訛傳訛。