女星郭書瑤（瑤瑤）2009年以「殺很大」廣告中性感可愛的形象爆紅，之後便開始往戲劇圈發展，後來憑著電影《志氣》拿下金馬獎最佳新演員獎，2017年再憑著電視劇《通靈少女》再度竄紅，演技備受肯定。而在昨（14）日情人節當天剛好是外婆的忌日，因此她也特別發文弔念外婆，但網友一看到她附上的「福利辣照」，卻忍不住全歪樓。

郭書瑤在昨日晚間於社群媒體上PO文，表示「在愛裡，外婆曾認真囑咐一個保命的方法，要我謹記『愛人，剛剛好就好』不管是家人、朋友還是伴侶，不要多、也不要少。」接著透露「大概是知道我人生致命課題是愛情，外婆在去年讓2/14這一天，成為我不得不想她的日子，更深刻謹記在心，愛人的中庸之道。」最後她也不忘勉勵自己與大家「沒有愛情的時候，好好享受100%的自己，當另一個人出現的時候，就沒有100%的自己了，但相遇的兩個人，會成為大於100%的你們。」

而文章一旁郭書瑤附上先前前往日本滑雪時的一系列辣照，只見她穿著藍色的運動內衣加白色雪褲及運動毛帽，大方展現凹凸有致又豐滿的火辣身材，配上她迷人的燦笑，令阿達、張景嵐、911、黃偉晉等演藝圈好友及網友們都忍不住直呼「太辣了吧」、「辣爆」、「媽呀」、「太正欸小姐」、「這是你跑去山上偷拍的嗎」、「辣到雪要融化了」、「勇者在雪地這樣穿 respect!!!!」意外吸引超過9萬人按讚。