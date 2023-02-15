關於國立高雄大學與中山大學合校議題，高雄大學校長陳月端於2月14日發給校內的教職員、學生的公開信指出，高大是中型大學，發展上有其極限。為此，長久以來持續與中山大學討論合校議題，且因校名未達成共識，致合校未能持續推行。

陳月端在信中指出，在去年年底中山與高大兩校主管的餐敘中，因緣際會雙方又論及合校事宜。近日，中山大學來文表明重啟兩校合校對談機制。另外，高大自2000年創校以來，在歷任校長、教職員工生及校友的努力下，已成為南部的學術重鎮之一。

對於合校議題，高雄大學將於2月21日下午在國際會議廳舉辦校內說明會，揭露訊息。對於全校教職員工生及校友共同關心的權益問題，兩校將在實質等基礎上展開後續協商。

陳月端也指出，因應少子化的時代來臨，社會大眾、家長、中學老師及學生對學校品牌的認定是關鍵之一。因此，如何強化本校競爭力、配合國家政策與中山共同成為大南方人才培育基地，兩校實有必要重啟合校對談機制，以期雙方共榮共利、大者恆大。