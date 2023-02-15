申報文件顯示，去年第四季貝瑞的對沖基金Scion Asset Management對中國電商股似乎情有獨鍾，加碼買進了京東ADS 7.5萬個單位，價值420萬美元；亦加碼阿里巴巴ADR 5萬個單位，價值440萬美元。除此之外，貝瑞亦增持10萬股美高梅國際酒店集團（MGM Resorts），價值340萬美元。

此外，Farallon增持219.7萬股阿里股票，Coatue亦加碼買進479.62萬股阿里股票與122.16萬股京東股票。

從這次最新的持股異動，投資人或許嗅出了一些端倪。

受到中國政府出手整頓與清零防疫政策打擊，以及在利率攀升和經濟可能陷入衰退的陰霾籠罩下，資金大舉撤出高風險性的科技股，阿里巴巴與京東去年股價受到重創。

貝瑞向來擅長找出物美價廉、逢低承接的標的，此番新布局或許意味著他已確定這兩大中國電商平台的股票已經超賣，且可能即將展開反攻。

中國在去年12月突然放棄清零政策，並在今年1月重啟國門。

貝瑞是最先發現次貸風暴的投資人之一，在2008年金融危機爆發前因對作抵押貸款證券而一戰成名，不僅躲過了這場危機，甚至還能從中獲利，成為華爾街傳奇人物之一。

貝瑞加碼投資，意味著在去年股市大跌之際，他在上季並不看空。但值得注意的是，雖然貝瑞去年第四季對少數幾檔股票加大了押注，但可能是因為美股今年開局以來異常強勢，他在1月底發出警告，給出了一個字做為投資建議，那就是「賣！」。貝瑞還將今年初的股市強彈拿來比擬那場網路泡沫災難，同時也警告迷因股投資人小心爆雷。