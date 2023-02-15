港澳距離台灣航程僅1小時多，台灣為港澳居民首選出境旅遊目的地之一，亦是全球來台旅客前三大市場。2019年港澳人口約818.66萬人，疫前2019年來台人數最高峰時期達175.8萬人、約占整體人口21.5％，比例頗高。

隨著疫情趨穩，去年10月13日邊境解封後，11月7日起調整開放港澳旅客可以團體方式來台觀光。惟港澳來台旅遊自由行型態占逾9成，且團體旅遊需時準備與宣傳，與其他市場相較，初期港澳人士來台觀光旅遊人數表現較弱勢。

觀光局表示，為維繫觀光熱度，疫情期間仍在港澳推廣台灣「多元主題‧安心旅遊」主題，不間斷更新並曝光台灣觀光印象，樂見陸委會開放港澳旅客來台自由行，預期可望顯著帶動外國旅客來台復甦成長動能。

考量港澳出境旅遊停擺近3年，需要旅遊帶來的療癒之效，觀光局因應陸委會開放港澳自由行旅客來台，將以台港澳距離近、短天數假期容易安排優勢，來強化台灣為疫後紓壓放鬆首選目的地形象，爭取更多港澳朋友能重返再遊。

觀光局對2023年港澳市場推廣行銷定調「療癒．台灣 Soul Taiwan, So Taiwan」，已提前於台灣燈會期間以山林療癒主題，邀請香港媒體與業者來台參觀燈會、進行5天4夜參訪行程，後續還有3梯次的邀訪陸續展開。

其次，觀光局3月辦理啟動「療癒．台灣 Soul Taiwan, So Taiwan」活動，與知名YouTube網路平台《Mill Milk》合作拍攝影片、與潛水單位進行異業合作，透過「山林療癒」、「大海療癒」、「味覺療癒」及「親子療癒」等項目，讓港澳旅客能獲得身心療癒的台灣之旅。

考量疫後航班恢復未如預期，觀光局將鼓勵航空公司、旅行社多加善用境外包機獎助，增加來台機位，並配合自由行旅客優惠及旅行團送客激勵，以團散客並進方式增加吸客動能，及各項境外企業獎勵旅遊等獎助方案，盼使港澳客儘速恢復疫前水準。