鼎泰豐熱門餐點小籠包、炒飯深受許多人喜愛，不過有網友分享，對這兩道菜沒有特別深刻的印象，反而對另外2道冷門菜色菜肉蒸餃及赤豆鬆糕讚不絕口，吃完會想念，每次去必點，就連員工也認證「超愛赤豆鬆糕」。

原PO日前在Dcard指出，身為資深吃貨去過幾次鼎泰豐，點過熱門的小籠包、炒飯，吃完都覺得還好，反而是2道冷門菜色吃完後一再回味，第一道是「菜肉蒸餃」，咬下的瞬間湯汁充足，豬肉的鮮香跟菜香融合得剛剛好，不沾醬也沒問題，「但貌似是長輩比較喜歡的口味？我喜歡這個，朋友說都說我是長輩嘴」。

第二道是甜點「赤豆鬆糕」，原PO說，很多人去鼎泰豐都忽略甜點，但這款真的是來鼎泰豐必點，剛出爐的鬆糕相當軟糯，搭配顆顆飽滿的紅豆，咬起來層次豐富，甜而不膩、越嚼越香。

文PO出後，不少網友看了也贊同「菜肉蒸餃愛好者+1，我自己可以吃掉一籠」、「赤豆鬆糕必點！還會特地去外帶，就算吃到撐還是會吃完」、「推一個菜肉蒸餃，真的超好吃，都不會有菜的澀味」，還有自稱是鼎泰豐店員的網友說「我也超愛赤豆鬆糕，喜歡菜餃的話，菜肉大包也很讚」，還有其他人推薦「最愛烤麩」、「香菇素餃是我心目中第一名」、「紅油抄手配炒飯超讚」。