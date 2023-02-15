澎湃新聞報導，大陸最高檢15日召開「做優新時代刑事檢察」記者會。最高人民檢察院副檢察長孫謙指出，2022年起訴殺人、搶劫、綁架等暴力犯罪人數為近二十年來最低，嚴重暴力犯罪起訴人數占比由1999年25％下降至2022年3.9％。各種犯罪中，判處有期徒刑三年以下的輕罪案件占85.5％。民眾安全感指數由2012年的87.5％上升至2021年的98.6％，中國已成為世界上犯罪率最低、安全感最高的國家之一。

孫謙表示，五年來，中國的刑事犯罪出現了一些新變化：一是犯罪結構變化明顯，嚴重暴力犯罪發案減少。在被追訴的刑事案件中，超過85％是判處三年以下有期徒刑以及不起訴的輕罪案件。

二是在發案和追訴數量上，四十多年來一直占發案和被追訴第一位的盜竊罪，2019年開始退到第二位，被危險駕駛罪（醉駕）取代。2022年危險駕駛罪占被起訴總數的18.2％，盜竊罪占13％。

三是網路犯罪危害日益嚴重。幫助資訊網路犯罪活動罪上升明顯，2022年起訴此類犯罪12.9萬餘人，起訴數量已經占到第三位。電信網路詐騙犯罪近年來持續高發多發，2022年起訴3萬餘人，但受害人數眾多，給民眾的財產安全帶來了極大危害，也成為刑事檢察追訴的重點。

四是金融證券犯罪嚴重危害國家經濟、金融安全，五年來，檢察機關共起訴此類犯罪18.5萬餘人，比前五年上升28.2％，其中包括「明天系」「安邦系」「泛亞」「康美藥業」等一批特別重大案件。