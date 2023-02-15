新北市2021年起推動「鶯歌產業風貌創新計畫」，輔導陶瓷業者轉型升級，其中榮昌陶藝坊藉由輔導，創作出的特色商品「丹寧陶杯」，入選「2022國際咖啡杯大賽」。（新北市經發局提供）

為了推廣鶯歌陶瓷產業，新北市2021年起推動「鶯歌產業風貌創新計畫」，輔導陶瓷業者轉型升級，協助6家業者創作特色產品，其中榮昌陶藝坊藉由輔導，創作出的特色商品「丹寧陶杯」，入選「2022國際咖啡杯大賽」。經發局表示，除了輔導產業，市府也著手改善陶瓷工藝園區在意意象，預計4月中旬完工。

新北市府近年積極推動「三鶯文創整合計畫」，經發局也連帶推出鶯歌產業風貌創新計畫，協助在地陶瓷技術加值，幫助榮昌陶藝坊、陶聚、安達窯、駿騰、弘鶯陶、台華窯等6家陶瓷業者創作特色商品，提供技術諮詢（Technology）、創新研發（Innovate）、市場拓展（Market）和培訓提升（Elevate）的T.I.M.E.模式，強化產業實力。

為了強化業者的產業競爭力和拓展國內外市場通路，經發局透過輔導計畫協助榮昌陶藝坊，參加2022國際咖啡杯大賽，該賽事吸引全球38個國家、190位創作者參與，經過初審、複賽後，榮昌陶藝坊順利進入大賽。

經發局指出，榮昌陶藝坊第二代由李宗諺夫妻經營，透過彼此專業為陶瓷杯添加不一樣的設計和創意，讓傳統陶瓷工廠走出嶄新的路線，這次創作的丹寧陶杯，若要依傳統工法燒製，需要經過多次的顏色調配，但經過市府輔導後，李宗諺將AI經驗數據融入製程，縮短研發時間，最終打造純手工的特色陶杯，也使工廠3個月來訂單爆滿，成功銷售超過300組。

丹寧陶杯創作者宋亞璘說，丹寧有年輕、堅韌的意涵，杯身樸實有印痕觸感、仿效純手工縫線，配合仿鐵扣，象徵新北樸實且創新的存在，陶博館即日起至4月16日也將於3樓市民陶藝平台展出丹寧陶杯，歡迎民眾來欣賞。

經發局表示，除了輔導業者，市府為陶瓷工藝園區進行巷弄景觀改造，從地方故事發想，結合在地產業特色，進行2處牆面美化、5處在地意象導覽牌誌設置，預計4月中旬完工。