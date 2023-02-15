63歲名主持人徐乃麟和空姐老婆汪家璉1989年結婚，育有2個兒子、1個女兒，大兒子徐新洋近年也出道當藝人，女兒徐廷瑀去年2月生下一女，讓徐乃麟升格為外公。昨(14日)徐乃麟罕見曬出二兒子徐廷墉的廬山真面目，可見徐乃麟跟兩個兒子同框，3個人都外型帥氣、身材高挑，引來網友狂讚：「全家都是男神基因」。

徐乃麟過去上《醫師好辣》，自曝當年結婚時其實完全沒想生育計畫，看當時經濟狀況決定，另一位主持人嚴立婷則問如果當年懷第四胎是否會生下來？徐乃麟才首度吐露其實有過第四胎的事實，但因為當時生活品質已經很差，加上最小的兒子才2、3歲，便忍痛放棄生育。

徐乃麟先前曬出空姐老婆過去辣照，可見汪家璉身材好，四肢纖瘦又五官精緻，讓粉絲驚呼是個大美人，而徐乃麟也曾透露，其實當年是朋友先看上汪家璉，沒想到請徐乃麟幫忙時，他對汪家璉反而一見鍾情，便約女方看她的演唱會，最後兩人順利交往，而該名好友後來也黯然退出，沒再和他們聯繫。

去年520，徐新洋宣布向俄籍女友宋蕊安（Soa）公開求婚成功，讓徐乃麟很開心，透露婚禮最快應該是今年舉行。昨西洋情人節，徐乃麟曬出和大兒子徐新洋、小兒子徐廷墉的三人照片，祝福大家情人節快樂，而徐廷墉不僅外型出色，還有美國芝加哥大學、耶魯大學博士等高學歷，寇乃馨回應：「乃哥家帥氣的DNA太強大了！」，狄志偉也說：「帥啊」，吳怡霈說：「基因太好吧」，李蒨蓉更打趣表示：「兩個我都要！Happy V Day」。