東區前2強的交手在今（15）日上演，公鹿鎮守主場Fiserv Forum迎戰聯盟龍頭塞爾提克，雖然少了雙探花塔圖（Jayson Tatum）及傑倫布朗（Jaylen Brown），塞爾提克仍與對手有來有往，甚至把「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）所率領的公鹿逼至延長賽，但在哈勒戴（Jrue Holiday）狂轟40分、5籃板、7助攻及3抄截，加上字母哥準大三元的帶領下，公鹿仍以131比125驚險收下勝利，拿下令人吃驚的11連勝。

塞爾提克沒有了雙探花，但進攻端還是維持兇猛火力，首節在新同學穆斯卡拉（Mike Muscala）單節10分的帶領下，以35比27取得領先，只是公鹿有著字母哥這個無解的存在，上半場拿下14分、6籃板，幫助公鹿在進入中場休息前以64比63反超。

綠衫軍再次發揮韌性，第三節又將比分拉開至14分之多，而公鹿的另一把利器哈勒戴下起三分雨逐漸收復失土，末節雙方展開拉鋸戰，塞爾提克小將豪瑟在終場前3秒以一記三分球幫助球隊追平比分，米德頓（Khris Middleton）中距離嘗試未能命中，雙方進入延長賽，綠衫軍先靠著懷特連切帶投取得5分領先，但字母哥又與哈勒戴聯手，在剩下53.5秒時將比數反超，綠衫軍最後無力招架，終止了近期4連勝。

字母哥全場攻下36分、13籃板、9助攻及2火鍋拿下準大三元，攜手哈勒戴助公鹿拿下11連勝，除了繼續穩固東區第2的席次外，與塞爾提克之間的勝差也縮小至半場，公鹿在這週剩下一場比賽，有機會在明星賽前登上東區龍頭。