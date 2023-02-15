台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左）15日召開「新住房三隻箭未射先脫靶」記者會，要求政府拿出具體作為，盡速研擬《平均地權條例》子法、改善租屋黑市亂象、改進房貸定額補貼，才能讓人民租得起、住得起、買得起。（劉宗龍攝）

行政院預計明日提出完整住宅政策，包含租金補貼2.0、社會住宅政策、房貸利息補貼，立法院民眾黨團批評，蔡政府再度射出「新住宅三箭」，試圖掩飾2016年「房市三箭」跳票惡果，無奈新政治標不治本，可能讓租金、房價隨之上漲，用特別預算補貼房貸更是政策買票，還可能引誘民眾遭套牢，還有變相幫建商銷庫存的嫌疑。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今（15）天召開記者會，提出加強落實社會住宅、儘速制定《平均地權條例》子法、專注破除租屋黑市等訴求，才能讓國人真正租得起、住得起、買得起。（黃婉婷攝）

民眾黨團呼籲，要讓人民租得起、住得起、買得起，靠撒幣政策治標不治本，中央應儘速制定《平均地權條例》子法、改善租屋黑市亂象、根本改革稅制，多管齊下才能推動台灣的居住正義。

黨團總召邱臣遠表示，台灣房價屢創新高、房租飆漲、升息讓房貸族負擔大增、20萬戶社宅跳票，2016年蔡英文的「房市三箭」全數脫靶，「新住宅政策三箭」號稱可減輕民眾負擔，卻淪為表面功夫，編列無持續且穩定來源的特別預算補貼房貸，無異於曇花一現的政策買票，更可能引誘民眾遭套牢。

邱臣遠直言，當前租屋市場逾7成屬隱匿事實的「黑市」，主計總處統計2016年至2022年全國房屋租金僅漲7.5％，政府數據失準，與民眾實際感受有極大落差。房租漲幅創26年新高，蘇貞昌內閣昔推出300億租金補貼1.0，最後執行率堪堪過半，遠不及預期的50萬戶，內政部長林右昌依樣畫葫蘆推出2.0，可預見政策將再次失敗。

邱臣遠指出，新房市三箭的本質，就是打著「與民共享經濟果實」的名義，為政府錯誤政策買單，不合理高房價配上錯誤又無效的政策補貼，既無法獲得支持還會拉高通貨膨脹，央行開始升息，形成惡性循環。內政部應該加強落實社會住宅政策、執行打炒房法規，並專注破除租屋黑市，力促價格合理化，才是真正的惠民措施。

黨團幹事長張其祿認為，內政部擬每月提供符合條件的民眾定額房貸補貼，以經濟果實協助青年買房，不僅可能先補貼到早有準備的資產階級，還可能墊高房價，更變相幫建商銷庫存，形同為建商護「價」，就是 「劫貧濟富」，且在央行升息後進行利息補貼，代表政府進入通膨惡性循環，利益全數流向房地產公司及銀行，違背分配正義初衷。

張其祿直言，內政部擬透過金管會提供名冊直接撥款到民眾帳戶，民眾不需要像其他補助案件檢附證明、自行填表申請過審，似乎是雙贏，但政策缺乏法源依據，也沒有完整配套，若發生問題民眾難以提出救濟，過於寬鬆的補貼政策可能會引來許多偽需求，甚至為詐騙集團大開國庫之門，藉機分食民眾經濟果實。

民眾黨團呼籲，要讓人民租得起、住得起、買得起，靠撒幣政策治標不治本，中央應儘速制定《平均地權條例》子法、改善租屋黑市亂象、根本改革稅制，多管齊下才能推動台灣的居住正義。