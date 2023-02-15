李鴻源特別指出，新竹棒球場是很遺憾的事件，它其實是單純的專業問題，結果被炒作成政治問題，體檢會希望回歸專業，盡快鑽探取樣。（陳育賢攝）

新竹市政府成立「新竹棒球場體檢會」，由副市長蔡麗清（左二）擔任召集人，另包括前內政部長李鴻源（右二）等11位委員15日都正式到位，近期會盡快鑽探土壤，釐清土壤有無符合規定。（陳育賢攝）

為了了解新竹市立棒球場究竟還有哪些缺失與違法事項，新竹市政府另成立「新竹棒球場體檢會」，包括副市長蔡麗清擔任召集人，另包括前內政部長李鴻源等11位委員15日都正式到位，近期會盡快鑽探土壤，釐清土壤有無符合規定，目前還沒有重新啟用的期程。

新竹市政府日前宣布將「新竹棒球場改善小組」解散，並表示將尋覓土木、工程專家、學者以及專精體育運動賽事方面的代表，共同成立「新竹市立棒球場體檢會」，要再深入找出棒球場究竟還有哪些缺失，要將棒球場與公共工程安全問題徹底解決。

擔任體檢會召集人的副市長蔡麗清今天上午舉行記者會，介紹11位來自各領域專家學者的體檢會委員，包括「工程組」有前內政部長、台大土木工程教授李鴻源、桃園市建築公會理事長韋多芳、陽明交大土木工程教授曾仁杰、前公路總局總工程司鄧文廣、台大土木工程助理教授林偲妘、台大土木工程助理教授林之謙等6位委員。

「體育組」有悍創運動行銷創辦人張運智、中華民國棒球協會國際組組長戴建帆2位委員。「法制組」則有宏道法律事務所律師蔡志揚、曾任法務部行政執行署長的恆旭森隆商務法律事務所律師林雲虎、前行政院公共工程委員會政務副主委高福堯等3位委員。另還設有1位發言人、副市長室祕書魏佑任。

蔡麗清表示，體檢會有3大核心目標，包括面對問題釐清缺失、解決問題制定標準、預防問題不再發生。「體檢會」與過去的「改善小組」最大的不同就是改善小組主要就是針對工程改善，體驗會的目標則是面對問題，透過全面性的體檢，才可以知道球場的缺失規模，再來提出報告予市府，要求廠商作全面改善，目前沒有時間表。

蔡麗清說，過去1個月市府就做了很多調查的相關工作，但其實草皮與土壤底下的東西究竟是什麼大家都不知道，要如何去檢測，這部分就牽涉到要不要全面開挖，還是作點、線、面的開挖或區塊的探勘，這些都要納入體檢會，由體檢會委員來討論。

對於民眾最關心的棒球場究竟什麼時候能夠再重新啟用，蔡麗清指出，目前體檢會要先面對棒球場的問題，要全面性的了解球場還有什麼缺失與範圍，才可以再跟大家報告啟用的時間，期程的部分要由體檢會專業判斷後才能決定。

李鴻源則表示，外界所謂的開挖，其實應該說是「取樣」與「鑽探」，而非全面的開挖，體檢會決定日期就會展開鑽探，沒有任何考量，但還要開會決定要鑽幾個洞或區塊，基本上會很快的來進行，沒有什麼難度。

李鴻源也特別指出，新竹棒球場是很遺憾的事件，它其實是單純的專業問題，結果被炒作成政治問題，體檢會希望回歸專業，盡快鑽探取樣，最好能夠就近到陽明交大的實驗室化驗，一定會公開透明的呈現調查結果。

這樣就能夠很清楚的知道土壤級配，就能夠知道球場下面埋了什麼東西，以及有沒有照當初設計規範的去施工，就不用去猜來猜去了，盡快釐清問題，再解決標準比賽場地究竟有什麼標準，並要求合約廠商來改善到應有的標準，這些都有一定程序，但希望不要拖太久。

蔡麗清也補充，之後也會拜訪地檢署，畢竟鑽探還是要先知會檢方，並詢問檢方對於體檢會抽檢鑽探的動作有無意見。